UniCredit supera i €100 mld di capitalizzazione e diventa la prima banca italiana per valore in Borsa; seconda Intesa a €96,7 mld

Il gruppo guidato da Andrea Orcel raggiunge un traguardo storico senza alleanze; con Banco BPM e Anima, il valore teorico supererebbe i 110 miliardi di euro UniCredit ha superato la soglia dei 100 miliardi di euro di capitalizzazione di mercato, diventando la prima banca italiana per valore i.

Unicredit, Orcel: "BancoBpm ha distrutto valore, premio del 40-50%; su Commerzbank possiamo aspettare fino al 2027 " - Andrea Orcel, CEO di UniCredit, conferma cautela su fusioni: "Poche banche possono distribuire valore come noi stand alone, su Bpm offerta sospesa per incertezze; su Commerzbank valuteremo gli scambi con il nuovo governo tedesco, la disponibilità del management a collaborare e i risultati" An

Unicredit e Banco Bpm , scontro sull’OPS da €10 miliardi; golden power, ricorsi al Tar e dubbi sul valore reale - Il Tar deciderà il 9 luglio sull’OPS Unicredit-Banco Bpm, mentre il 10 giugno valuterà la sospensione imposta dalla Consob; intanto si attendono i rilievi dell’Antitrust Ue, che potrebbero influenzare in modo decisivo l’esito dell’operazione Unicredit e Banco Bpm, scontro sull’OPS da €10 mili

