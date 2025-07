Una traversata da record | in 550 a nuoto da Torno a Moltrasio nella notte d’estate

Domenica 28 luglio 2025 ha avuto luogo l’edizione serale della “Traversata del Lago di Como”, la nuotata simbolo organizzata dalla Canottieri Moltrasio da Torno a Moltrasio. L'evento ha registrato la partecipazione record di 550 iscritti. Il percorso, di circa 1.050 metri, è stato affrontato da. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: moltrasio - traversata - record - torno

Francesco, 13 anni di Milano Ha vinto la traversata Torno - Moltrasio Grazie a Marco Romualdi Vai su Facebook

Una traversata da record: in 550 a nuoto da Torno a Moltrasio nella notte d’estate; La carica dei 500 nel lago: un grande successo per la Traversata da Torno a Moltrasio; Correre e nuotare con Dario: Così ci insegna ad essere felici nonostante tutto.

Una traversata da record: in 550 a nuoto da Torno a Moltrasio nella notte d’estate - Successo per l’edizione 2025 dell’evento organizzato dalla Canottieri Moltrasio: tra i partecipanti anche bambini, over 70 e atleti con disabilità. Come scrive quicomo.it

Si va a nuoto da Torno a Moltrasio: 550 iscritti alla traversata - Appuntamento lunedì per i partecipanti alla manifestazione: 1. Scrive laprovinciadicomo.it