Una trappola pronta da mesi? Spunta un sistema dietro al caso Raoul Bova

L'ombra della premeditazione e del "sistema" aleggia sullo scandalo che ha coinvolto Raoul Bova. L'indagine, che la procura di Roma ha avviato dopo la denuncia fatta dall'attore alla polizia Postale per la presunta estorsione, √® ad ampio raggio ma al momento gli inquirenti si starebbero concentrando sull'ipotesi che dietro alla vicenda ci sia un vero e proprio sistema. Il protagonista di Don Matteo potrebbe essere finito in una trappola, organizzata da tempo per estorcergli denaro, e potrebbe non essere l'unico vip ad essere finito nel mirino. Incongruenze e telefonini sequestrati. Per chi indaga sono troppi gli elementi che non convincono nella versione fornita da Federico Monzino e Martina Ceretti, la 23enne romana che ha flirtato per due anni con Raoul Bova prima di un incontro privato in un hotel di lusso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

