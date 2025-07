Fiaccarini Se fosse un film, la prima scena sarebbe in via Mazza, con la cinepresa che andrebbe a cercare la luce al piano terra del civico 19 e il suono di una macchina per scrivere, una vecchia Underwood. Immaginatela, questa scena, incastonata in un freddo 4 novembre del 1947, con la guerra da poco alle spalle e un dopoguerra tutto da costruire. L’inquadratura finirebbe sul volto indaffarato del commendator Alessandro Grossi, un funzionario comunale inventatosi giornalista che quel giorno stava per dare alle stampe le prime cronache pesaresi del Carlino, fino ad allora in coabitazione con Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una storia, mille storie. Pesaro e il suo giornale: quel grande amore nato in un angolo di via Mazza