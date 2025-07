Una settimana di grandi stelle dell' opera all' Arena di Verona aspettando il gala con Jonas Kaufmann

Settimana di stelle al 102esimo Arena di Verona Opera Festival: quattro serate imperdibili, da giovedì 31 luglio a domenica 3 agosto, data dell’atteso gala Jonas Kaufmann in Opera. Giovedì 31 luglio, alle 21.15, in scena “Nabucco” di Verdi nell’allestimento di Stefano Poda. Cast irripetibile. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Arena Opera Festival, in un fine settimana 4 capolavori con allestimenti diversi - Da giovedì 10 a domenica 13 luglio, l’Arena di Verona presenta quattro capolavori del repertorio operistico in altrettanti allestimenti diversi.

Dai riflettori del cinema… alle stelle del cielo veronese. @alvise_rigo è stato il nostro Gonghista per una sera all’Arena di Verona Opera Festival! From the cinema lights… to the stars of the Verona sky. @alvise_rigo was our Gong Player for one Nig Vai su Facebook

