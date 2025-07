Una rinascita faticosa. Marinasco si mobilita tra lotterie e mercatini per salvare la sua pieve.

LA SPEZIA Raccolte, ma anche lotterie, eventi, sottoscrizioni, partecipazione ai mercatini dell’ingegno e dell’hobbistica. Un intero paese che si mobilita per salvare il suo gioiello: la storica pieve che domina il golfo dall’alto delle colline. Siamo a Marinasco, dove la chiesa di Santo Stefano langue, nonostante la bellezza esterna e interna e una posizione con poche eguali, che dal piazzale antistante affacciato sull’infinito guarda al mare, alla città , ai due lati del golfo. Langue, perché, nonostante gli interventi già realizzati, l’ammirazione di frotte di spezzini e foresti, che arrivano qui percorrendo i sentieri o anche solo per regalarsi un panino e una birra davanti a un panorama mozzafiato, e soprattutto l’affetto e la mobilitazione dei suoi parrocchiani, è ancora una crisalide in attesa di tornare farfalla. 🔗 Leggi su Lanazione.it