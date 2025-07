Una piazza per il Castello di Maredolce a Brancaccio | Il nostro sogno è stato dimenticato?

Oggi vi portiamo a Brancaccio, nei pressi dello splendido Castello di Maredolce: una perla dimenticata, mai valorizzata come meriterebbe. Da oltre vent'anni si parla della creazione di una piazza pedonale per restituire dignità e visibilità a questo straordinario monumento, sul modello di quanto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

