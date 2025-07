Una nuova Roma governo approva riforma sulla Capitale

Roma si prepara a cambiare volto: il governo ha dato il via libera al disegno di legge costituzionale che riconosce alla Capitale un assetto autonomo, dotandola di poteri legislativi in settori strategici come trasporti, urbanistica, beni culturali, commercio e turismo. Una riforma attesa da oltre vent’anni, che vedrà Roma ufficialmente inserita nell’articolo 114 della Costituzione. . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Una nuova Roma, governo approva riforma sulla Capitale

I Messaggeri della Ricerca sono pronti a salire in sella alle loro mountain bike per raggiungere Roma nell'edizione 2025 del 'viaggio' intitolato 'I sentieri della ricerca'.

Alta tensione nella Capitale mentre il governo pone fiducia sul decreto Sicurezza. Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nei pressi del Parlamento Il governo ha posto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto Sicurezza, chiudendo così ogni margine di modifica al provvedimento.

