Comunque vadano a finire, le vicende giudiziarie di questi giorni, a Pesaro e a Milano, una cosa la insegnano: fino a quando il Pd non affermerà il primato della politica sulla giustizia, resterà un partito in balìa degli eventi. Ogni inchiesta lo metterà in imbarazzo, ogni attacco politico lo costringerà sulla difensiva. Non si tratta di negare l'esistenza del malaffare, si tratta di avere il coraggio di dire che fino a quando il malaffare non è dimostrato in un processo, la politica ha il diritto di rivendicare piena libertà di manovra. Il che significa continuare a governare e a fare liberamente le proprie scelte, a candidare chi le pare e piace e perfino a mantenere al loro posto gli amministratori sfiorati dal venticello maligno del sospetto qualora siano ritenuti degni di fiducia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una lezione per il Pd