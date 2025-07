Una folla per l’addio a Scatizzi. La bandiera dell’Aglianese. Poi gli applausi della comunità.

La bandiera dell’Aglianese e tante persone sul sagrato della chiesa di San Piero hanno accolto il feretro di Antonio Scatizzi, mentre la chiesa era già piena. Attorno ai familiari dell’imprenditore, ex calciatore e dirigente sportivo, morto a 77 anni, si è riunita la comunità intera. C’erano il sindaco di Agliana Luca Benesperi e il consigliere delegato allo sport Tommaso Allori, c’erano i volti storici del club neroverde nel quale Antonio si era distinto per talento e passione, come giocatore e poi da dirigente. E tantissimi concittadini, parenti, amici e anche l’ex sindaco di Agliana, Marco Giunti. 🔗 Leggi su Lanazione.it