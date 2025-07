Una festa bellissima solidarietà e l' annullo filatelico per i nuovi traguardi di Tonino Boccadamo

Una serata bellissima e indimenticabile, con tutta la sua famiglia, gli amici, i migliori clienti italiani e internazionali, tanti ospiti, vip e personaggi dello spettacolo. Questa è stata la festa andata in scena domenica scorsa per il 65esimo compleanno e i 47 anni di carriera dell'imprenditore. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

