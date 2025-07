Un retcon di wolverine cambia una delle migliori amicizie della marvel

Una recente rivelazione all’interno del mondo Marvel ha portato a una revisione significativa delle relazioni tra alcuni personaggi iconici. In particolare, l’attenzione si concentra sulla connessione tra Wolverine e la famiglia di Spider-Man, svelando dettagli inediti sul passato di Logan e sui legami con i genitori dell’Arrampicamuri. Questo approfondimento analizza le nuove scoperte riguardo alle amicizie, ai rapporti passati e alle implicazioni narrative che emergono da questa rinnovata prospettiva. la relazione tra wolverine e i genitori di spider-man. una storia di amicizia e mistero. Nel numero Spider-Man & Wolverine #3, scritto da Marc Guggenheim e illustrato da Kaare Andrews, si scopre che Wolverine aveva un rapporto stretto con i genitori di Peter Parker. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Un retcon di wolverine cambia una delle migliori amicizie della marvel

In questa notizia si parla di: wolverine - amicizie - marvel - retcon

