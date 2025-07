Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 4-8 Agosto 2025 | Marina smaschera Gagliotti!

Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate da lunedì 4 a venerdì 8 Agosto 2025: Damiano e il passo azzardato! Nuova alleanza per Marina Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola parte con Eugenio e Damiano si lascia andare con Rosa! Gianluca racconta il suo segreto a Luca e Giulia. Micaela spiazza Serena con la sua trovata! Marina porta Antonietta dalla sua parte! Mariella commette un errore di valutazione!. Rivelazioni, gesti spiazzanti, paure, insidie. Le anticipazioni Un posto al sole, sulla trama delle puntate in onda da lunedì 4 Agosto a venerdì 8 Agosto 2025, sono pronte a stupirci come non mai! Assisteremo al finale tanto atteso della ventinovesima stagione, che si concluderà con una puntata tutta da seguire, caratterizzata come da tradizione da grande suspense! Sempre più angosciato, Gianluca continuerà a vagare per le strade di Napoli senza una meta ben precisa. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

