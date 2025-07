Un nuovo ponte Rosso la proposta del sindaco di Modigliana | Serve coraggio è una priorità da tener conto

Un nuovo ponte Rosso per la messa in sicurezza del territorio. E' la proposta che il sindaco di Modigliana, Jader Dardi, ha messo nero su bianco attraverso una lettera inviata al Commissario per la ricostruzione post alluvione Fabrizio Curcio, al presidente della Regione Michele de Pascale, ai. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: ponte - rosso - proposta - sindaco

L’urto contro il ponte di accesso di una villa, la carambola, l’auto distrutta. Un 20enne ricoverato in codice rosso. L’incidente lungo via del Murillo, a Sezze - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina a Sezze, lungo via del Murillo, dove un giovane automobilista ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon, finendo contro il ponte di accesso di un’abitazione.

Lavori al Ponte Rosso: "Nessuna chiusura. Ridurremo i disagi" - La Provincia di Pistoia informa che il Ponte Rosso, tra Mammiano e Prunetta, sulla strada provinciale 633, non verrà chiuso al traffico, in quanto è stata trovata una soluzione per ridurre al minimo i disagi: i lavori, quando saranno effettuati, non prevederanno la chiusura ma solo alcune limitazioni, minimizzando l’impatto sulla viabilità .

Previsioni traffico autostrade ponte del 2 giugno: i giorni e gli orari da bollino rosso - Traffico intenso previsto sulle strade italiane per il Ponte del 2 giugno. Secondo Anas, i momenti più caotici saranno la serata di venerdì 30 maggio e la mattinata di sabato 31 maggio per le partenze ma soprattutto il pomeriggio di lunedì 2 giugno per i rientri.

San Vito News - gli aggiornamenti del Sindaco Alberto Bernava - 1 luglio 2025 Nuovo progetto di riqualificazione area Cava Ponte della Regina ... Vai su Facebook

Modigliana, il sindaco Jader Dardi sul Ponte Rosso: «va qualificato e serve una infrastruttura alternativa; Circolo MCL di Ponterosso, la proposta dopo l’assemblea: “Un protocollo con comune e forze dell’ordine”; Consiglio comunale del 25 marzo.

Cerchio Rosso, Egle Possetti: "Per noi era estremamente importante" - Pochi giorni fa l'incontro con la sindaca Salis per fare il punto sul memoriale ... Riporta rainews.it

Difficoltà tecniche e interferenze: perché il "cerchio rosso" di Boeri è rimasto sulla carta - A dicembre 2024 l'ex vicesindaco Piciocchi annunciava il primo lotto entro sei mesi, ma le difficoltà di progettazione sono molte e la nuova giunt ... Come scrive rainews.it