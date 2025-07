Un nuovo play per Treviglio | arriva il talento classe 2005 Theo Anchisi

Dopo aver sistemato il reparto centri con l’aggiunta di Anaekwe, Treviglio Brianza Basket si assicura le prestazioni sportive di Theo Anchisi, giovane playmaker classe 2005 che entra a far parte della formazione biancoverde e che affiancherĂ il pariruolo Richard Morina. 185 cm per 76 kg, Anchisi si forma nel settore giovanile dell’Olimpia Milano, dove percorre tutta la trafila fino alla NextGen di Eurolega. A sedici anni disputa le prime gare nel campionato di C Silver e nelle ultime due stagioni è in forza all’Urania Milano. Con i Wildcats si alterna tra Under 19 Eccellenza (13,5 punti di media) e Serie A2 (13 presenze). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

