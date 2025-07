Un nuovo giovane amore per Tom Cruise | chi è Ana de Armas

Dopo mesi di rumors e avvistamenti, ora sembrano non esserci più dubbi: Tom Cruise e Ana de Armas stanno insieme. La conferma – o meglio, la prova più concreta finora – arriva dalle immagini scattate lo scorso 27 luglio in Vermont, dove i due attori sono stati immortalati mano nella mano, complici e rilassati durante una passeggiata. Un dettaglio che non è passato inosservato: Ana de Armas possiede una casa nella zona, segno che non si tratta solo di una vacanza qualsiasi ma di una fuga intima e familiare. Cruise, 63 anni, vestito di blu dalla testa ai piedi, e Ana, 37, in jeans a zampa e t-shirt bianca, hanno optato per uno stile casual, perfetto per il contesto bucolico e. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

