un mese di eventi e seimila spettatori chiude la xxxvi edizione del festival delle ville vesuviane

NAPOLI – Un Miglio d'Oro davvero luminoso ha fatto da sfondo all'edizione più partecipata e simbolicamente unitaria del Festival delle Ville Vesuviane, che si è chiusa con un bilancio più che positivo e il cuore colmo di emozioni. Ventisette spettacoli, cinque comuni coinvolti, un intero mese di appuntamenti e circa seimila spettatori: numeri che non raccontano soltanto il successo di una rassegna, ma l'effetto concreto di una visione, di una sinergia e di una passione finalmente condivisa. Per la prima volta, infatti, tutte le città del Miglio d'Oro – Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco e Napoli (VI Municipalità) – si sono unite in un unico progetto culturale, facendo sistema attorno alla bellezza senza tempo delle dimore storiche che ne custodiscono l'anima: Villa Campolieto, Villa Vannucchi, Villa Mascolo, Palazzo Vallelonga e Palazzo Bisignano sono tornate a vivere, restituite alla loro naturale vocazione di luoghi d'arte, incontro e memoria condivisa.

