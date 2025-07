Un mega terremoto ha colpito la Kamchatka Incubo tsunami in tutto il Pacifico

Uno dei terremoti più forti mai registrati ha colpito l'estremo oriente russo, innescando un allarme tsunami per onde fino a quattro metri in tutto il Pacifico e costringendo a evacuare le coste dalle Hawaii al Giappone. La scossa di magnitudo 8.8 ha colpito alle 8:24 locali (poco dopo la mezzanotte in Italia) al largo di Petropavlovsk, nella remota penisola russa della Kamchatka, ed è stata una delle 10 più forti mai registrate sulla Terra. Le autorità russe hanno dichiarato che uno tsunami ha colpito e inondato la città portuale di Severo-Kurilsk, mentre i media locali hanno riferito che uno tsunami alto tra i tre e i quattro metri è stato registrato nel distretto di Elizovsky, in Kamchatka. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Un mega terremoto ha colpito la Kamchatka. Incubo tsunami in tutto il Pacifico

Il sisma ha colpito nella regione della Kamchatka che si affaccia sul Pacifico. Evacuata anche la centrale nucleare di Fukushima

