Domani le vie del centro storico di Prato si trasformeranno in un mondo incantato per festeggiare i 45 anni di Harry Potter, il celebre personaggio nato dalla penna di J.K. Rowling. La data non è casuale: il 31 luglio è infatti il giorno del compleanno di Harry, nato ufficialmente nel 1980. L’evento, intitolato "Happy Birthday Harry", nasce dalla collaborazione tra Confcommercio e Confesercenti e gode del patrocinio e contributo del Comune di Prato. Rappresenta l’occasione perfetta per concludere il percorso dei GiovedIncentro del mese di luglio, con i negozi che resteranno aperti fino alla mezzanotte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un giovedì sera magico. Buon compleanno Harry