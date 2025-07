un futuro sostenibile per la moda

In un mondo sempre piĂą complesso e difficile da decifrare, l’idea di una moda sostenibile non appare piĂą come una semplice tendenza  ma una necessitĂ . Oltre alla crescente consapevolezza dei consumatori – in particolare delle nuove generazioni che con maggiore determinazione chiedono prodotti sostenibili ed eco-friendly – è fondamentale che aziende, brand, istituzioni e l’intero settore moda ripensino in modo innovativo i propri modelli produttivi. Non basta piĂą sapere di quale tessuto è fatto un capo e dove è stato prodotto; è altrettanto cruciale conoscerne l’impatto ambientale, la riciclabilitĂ e la facilitĂ di smaltimento. 🔗 Leggi su Newsagent.it

