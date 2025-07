Un fondo d’investimento tratta l’acquisto

La Reggiana potrebbe presto cambiare proprietĂ . Un fondo d’investimento sta infatti trattando l’acquisto delle quote del club granata tramite l’esperto dirigente di calcio Francesco Marroccu, ex Cagliari e Verona. Sarebbe coinvolta piĂš o meno la stessa compagine, ma questa volta con piĂš soggetti italiani (oltre qualche componente straniero, probabilmente americano) che in primavera aveva giĂ sondato il terreno del Brescia da Cellino, ma che poi - una volta emerse le criticitĂ che hanno poi portato al fallimento delle ‘rondinelle’ - si era ovviamente allontanata. Evidentemente però questa cordata non ha perso l’interesse per il mondo del calcio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

