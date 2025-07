Un esercito di volontari urbani al lavoro nelle scuole Ecco l' iniziativa dei gruppi Civivo

Mentre molti scelgono le spiagge per le vacanze estive, decine di genitori volontari del progetto Ci.Vi.Vo. hanno impugnato pennelli e rulli per imbiancare le aule di alcune scuole cittadine. Un gesto di grande senso civico che dimostra come la cura del bene comune possa diventare una prioritĂ . 🔗 Leggi su Riminitoday.it

