Un drone marittimo con capacità anti-missile Ecco l’ultimo bando della Us Navy

Dal Pentagono arrivano novità per quel che riguarda gli Unmanned Surface Vessels (Usv). La Us Navy ha pubblicato un nuovo bando per sviluppare nuovo tipo di drone marino all’interno del programma denominato Modular Attack Surface Craft (Masc), che mira a realizzare una piattaforma ad alta capacità, lunga autonomia e capace di ospitare carichi modulari in container, con la funzione di “supportare le navi con equipaggio a bordo” ma anche di “operare indipendentemente”. Il bando, pubblicato lo scorso lunedì, identifica tre diverse tipologie di veicolo unmanned. Tra queste quella che più coincide con i requisiti operativi richiesti dalla marina statunitense è una nave senza equipaggio capace di trasportare più di quattro container Iso con dimensioni di 40 piedi, mantenendo una velocità di crociera di 25 nodi per un massimo di 2. 🔗 Leggi su Formiche.net

