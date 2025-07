Basta poco per donare un pizzico di felicità a chi è gravemente malato, specialmente quando si tratta di bambini e ragazzi. Perché un desiderio realizzato può davvero cambiare tutto e dare nuova forza per affrontare anche le situazioni più difficili e dolorose. È questa la filosofia che ha ispirato ITA Airways nel decidere di sostenere Make-A-Wish Italia Onlus, offrendo una gift card per coprire i costi dei viaggi aerei necessari a realizzare i sogni dei bambini e delle loro famiglie, perché per questi piccoli sognare non è solo un gioco, ma un faro di speranza. Un viaggio come terapia per non perdere la speranza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un desiderio che cambia tutto: come realizzare il sogno di un bambino malato