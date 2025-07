Un collaboratore scolastico anticipa l’uscita di mezz’ora e viene denunciato alla Corte dei Conti per danno erariale

Il caso in commento riguarda una vicenda particolare, in relazione ad un procedimento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio, ai sensi dell’articolo 55 quater del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001 e successive modificazioni, nei confronti per aver un collaboratore scolastico anticipato l'uscita di mezz'ora rispetto al suo orario di lavoro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: collaboratore - scolastico - uscita - anticipa

