Un bambino da record è nato da un embrione conservato per oltre 30 anni

Una storia lunga e complessa che inizia nel 1994, quando una coppia americana decise di ricorrere alla fecondazione in vitro. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Un bambino da record è nato da un embrione conservato per oltre 30 anni

Intervento chirurgico da record: bambino di 2 anni recupera l’udito - Ogni giorno, in ospedale, si combattono battaglie invisibili. Famiglie che sperano, medici che tentano l’impossibile, pazienti che non conoscono ancora la vita per intero.

Ricostruita l’uretra di un adolescente con una tecnica mai usata prima: intervento record al Bambino Gesù - Un nuovo importante traguardo per la chirurgia pediatrica è stato raggiunto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dove un adolescente affetto da lichen sclerosus uretrale ha ricevuto un intervento di ricostruzione e ampliamento dell’uretra eseguito con una tecnica mai applicata prima su pazienti.

Sette bambini nascono nell'arco di 18 ore: è record all'ospedale di Feltre - Record al Santa Maria del Prato di Feltre: in 18 ore nel reparto di ostetricia e ginecologia diretto da Ilaria Pezzani sono venuti alla luce ben sette bambini, Aurora, ... Da ilgazzettino.it