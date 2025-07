Un altro sospetto caso di Dengue in città disinfestazione precauzionale

Si svolge, in via cautelativa, nella notte di oggi, tra mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, il primo degli interventi di disinfestazione previsti in seguito a un sospetto caso di Dengue a Modena.L’area dell’intervento si trova vicino a via Benedetto Marcello. Per precisione i trattamenti di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

