Un altro bancomat sventrato la banda finisce in trappola

La forte esplosione, il bancomat letteralmente sventrato, i delinquenti che arraffano le banconote e un attimo dopo l’intervento dei carabinieri che arrestano tre autori del colpo e recuperano il bottino. Notte decisamente movimentata, tra lunedì e ieri, a Marotta, dove una brillante operazione dell’Arma ha consentito di mettere le manette ai polsi di tre ‘specialisti’ degli assalti agli sportelli. Erano circa le 3 quando una forte deflagrazione ha rotto la quiete della notte. Il blitz dei carabinieri è stato fulmineo: tre le persone catturate, grazie a un’operazione congiunta dei militari della provincia di Pesaro Urbino e di Ancona e che ha visto come principali protagonisti quelli della compagnia di Jesi e di Fano, con questi ultimi rappresentati naturalmente da quelli della stazione di Marotta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un altro bancomat sventrato, la banda finisce in trappola

In questa notizia si parla di: bancomat - sventrato - altro - banda

Paura in paese: bancomat Bper sventrato in piena notte, fuga choc! - Chieti - Un potente boato alle 3.40 ha squarciato il silenzio di Fossacesia: quattro malviventi hanno fatto esplodere il bancomat, scatenando terrore e danni ingenti.

Un altro bancomat sventrato, la banda finisce in trappola; In azione la banda della marmotta; Ancona, boato nella notte sveglia tutti: sventrato il bancomat, colpo da 60mila euro della banda della marmott.

La banda dei bancomat, altro colpo a San Marino: quarto assalto in due mesi. Vigilante spara in aria - Paura nella notte a Gualdicciolo, dove i ladri hanno fatto esplodere lo sportello della filiale Carisp. Come scrive msn.com

In azione la banda della marmotta - Esplosione nella notte quando quattro malviventi poi fuggiti con il bottino, hanno sventrato il bancomat della filiale Bper di Lanciano ... Scrive rainews.it