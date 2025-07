Un acquirente per l' ArcelorMittal di Luogosano Morsa | Lavoratori pronti a rimettersi in gioco

Buone notizie per l'ArcelorMittal di Luogosano. Nel corso dell'incontro di monitoraggio dell'accordo sulla cassa integrazione, tenutosi questa mattina in modalità remota, è stato annunciato l'interessamento allo stabilimento irpino da parte di Idroambiente. L'azienda, con sede a Telese Terme (BN). 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Luogosano, a rischio 70 posti: la Regione Campania al lavoro per salvare lo stabilimento ArcelorMittal - Desta preoccupazione l’approssimarsi del mese di luglio, poiché l’ArcelorMittal ha comunicato per tale scadenza la chiusura dello stabilimento di San Mango Luogosano (Avellino), con il conseguente licenziamento dei suoi 70 addetti.

"Luogosano non si tocca": continua la protesta dei lavoratori dell'ArcelorMittal - Per il giorno 20 maggio 2025, in occasione dell'incontro sindacale con la direzione dell'Arcelor, a partire dalle ore 15:30 e fino alle ore 18:00, è previsto un presidio dei lavoratori presso la sede di Confindustria di Avellino.

Luogosano, assemblea tra sindacato e operai: sul tavolo il futuro dello stabilimento ArcelorMittal - LUOGOSANO – Si terrà oggi, alle ore 13, un’assemblea nello stabilimento ArcelorMittal di Luogosano. L’incontro vedrà al centro il confronto tra sindacato e lavoratori, chiamati a fare il punto su una vertenza sempre più delicata, con una scadenza ormai imminente.

ArcelorMittal Luogosano, Morsa: Cedere lo stabilimento per garantire continuità produttiva e occupazionale; Tre in corsa con Invitalia per il dopo ArcelorMittal. A Luogosano dal primo agosto scatta la CIG; VIDEO - Licenziamenti all'Arcelor Mittal di Luogosano, mercoledì tavolo in Regione Lab TV.

ArcelorMittal Luogosano, spunta Idroambiente per la rinascita del sito - Dopo mesi di trattative e mediazioni, è stata finalmente svelata l’identità del soggetto interessato all’acquisizione dello stabilimento Arcelor Mittal di Luogosano. Da irpinianews.it

Arcelor, via alla cassa per cessazione. Morsa: «Epilogo amaro, ma proseguono le interlocuzioni con il nuovo imprenditore» - L’ArcerolMittal di Luogosano si avvia, progressivamente, a spegnere i macchinari e chiudere i cancelli. Scrive orticalab.it