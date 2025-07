Umbria una notte freschissima | le temperature all' alba

Otto gradi a Monteleone di Spoleto, otto e mezzo a Castelluccio di Norcia, 6.9 a Cascia. E ancora: 13.8 a Ponte Felcino, 11.7 a Castiglione del Lago, 17.2 a Terni. E anche: 41.1 a Spoleto, 15.3 a Corciano, 13.3 a Marsciano. Sono solo alcuni esempi delle rilevazioni della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notte con temperature autunnali in tutta l’Umbria: sull’Appennino toccati i 6 gradi - Non è bastato un lenzuolino sul letto a quelli che hanno voluto comunque dormire con la finestra per godere di quel refrigerio così desiderato. umbria24.it scrive

Meteo, in Umbria cambio di fase: instabilità e temperature sotto la media - Nei prossimi giorni l’Umbria sarà interessata da una nuova fase di instabilità atmosferica, con temporali anche intensi e un calo marcato delle temperature. Scrive umbria24.it