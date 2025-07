Ultim’ora- IL FISCO BUSSA ALLA TUA PORTA AD AGOSTO | scattati i controlli sui conti corrente questi movimenti bancari sono sbagliati e lo Stato ti viene a cercare

Conti bancari e bonifici sotto osservazione: il Fisco alza il livello di controllo contro accrediti sospetti Negli ultimi anni, l'Agenzia delle Entrate ha potenziato notevolmente le proprie capacità di controllo, sfruttando tecnologie avanzate e banche dati interconnesse per monitorare ogni movimento bancario. Questo processo, sempre più accurato e incisivo, consente all'Amministrazione finanziaria di rilevare con maggiore tempestività tutte quelle operazioni che possono nascondere ipotesi di evasione fiscale. In particolare, l'attenzione si concentra su quei flussi di denaro in entrata di cui non risulti immediatamente chiara la provenienza.

