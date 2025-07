Ultimo il figlio Enea compie 8 mesi La dedica di Jacqueline | Amo essere la tua mamma

(Adnkronos) – Un tenero post social per una data speciale. Jacqueline Luna ha celebrato oggi, mercoledì 30 luglio, gli 8 mesi del figlio Enea, nato dall'amore con Niccolò Moriconi, in arte Ultimo. L'influencer ha condiviso un dolcissimo video in cui tiene in braccio il suo bimbo e lo culla affettuosamente, come a intonargli una ninna . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

