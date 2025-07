Ultimissime Juve LIVE | oggi è stato il David-day! Tutte la conferenza stampa dell’attaccante canadese da nuovo attaccante bianconero

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, la sfida con l’Inter può infiammarsi soprattutto per quel giocatore: ecco cosa può accadere!.

Lucca Juve, scout bianconeri in missione al BluEnergy Stadium: l’attaccante dell’Udinese scala posizioni - di Redazione JuventusNews24 Lucca Juve, scout bianconeri in missione al BluEnergy Stadium: l’attaccante dell’Udinese scala posizioni in vista della prossima sessione estiva.

Hojlund Juve: il Manchester United ha preso una decisione sull’attaccante. Nessun dubbio, cosa succederà in estate - di Redazione JuventusNews24 Hojlund Juve: decisione presa da parte del Manchester United sull’attaccante ex Atalanta.

Dusan #Vlahovic il primo nome per l’attacco del #Milan ? Secondo le ultime indiscrezioni il centravanti serbo è nel mirino dei rossoneri, Allegri spinge per portarlo a Milano Quanto investireste per strapparlo alla Juve? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU MI Vai su Facebook

David, diretta conferenza Juve: la presentazione del nuovo attaccante bianconero - L'importanza del bomber è ormai un tema quotidiano in casa Juventus, con David che dovrà prendersi l'attacco sulle spalle per cercare di far dimenticare ai tifosi le brutte prestazioni di Vlahovic nel ... Secondo tuttosport.com

David si prende la Juve: "Sono un centravanti, con Tudor parliamo dei gol. E il numero ve lo dico" - L'attaccante bianconero si presenta ai tifosi: "A questo gioco contano le reti. Lo riporta tuttosport.com