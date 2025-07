Ultimissime Inter LIVE | Newcastle su un big! Novità su Bisseck e Taremi la risposta di Percassi su Lookman

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 30 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 29 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 28 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 27 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di SABATO 26 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 30 LUGLIO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Newcastle su un big! Novità su Bisseck e Taremi, la risposta di Percassi su Lookman

In questa notizia si parla di: inter - ultimissime - newcastle - novità

Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sulla reazione della squadra al pareggio del Napoli, la data per il rientro di Lautaro - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Ultimissime Inter LIVE: gli auguri del club a Moratti e la sua intervista, le ultime sulle condizioni di Lautaro - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Ultimissime Inter LIVE: è finale di Champions! Battuto il Barcellona, le parole di Marotta e il record storico di ricavi - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Inter are keeping an eye on Genoa's Morten Frendrup and Parma's Mandela Keita. [Gazzetta dello Sport] Vai su Facebook

Lookman-Inter, offerta da 42+3 milioni. LIVE; Dalla clausola di Dumfries al muro Dea su Scalvini-Newcastle: tutte le notizie della giornata; Woltemade, niente Inter! Pogba si avvicina al Monaco, Newcastle su Scalvini.