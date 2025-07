Uisp si parte con tre livelli e nuove regole

Quarantotto squadre al via rispetto alle 51 dello scorso anno. Ha preso forma al Circolo di Avane la nuova stagione di calcio Uisp dell’ Empolese Valdelsa. Non si sono iscritte Borgano, Catenese e Stabbia mentre le due realtà di Montaione (Strettoio Pub e Pitti Shoes) si sono unite. L’unica new entry è lo Sporting Cerbaia di Cerbaia val di Pesa. Questa la Serie A1: Casa Culturale, Computer Gross, Ferruzza, Fibbiana, Gavena, Limitese, Martignana, Massarella, Real Isola, Rosselli, Scalese, Unione Valdelsa, Usap e Vitolini. Confermati i play-off per il titolo, ma con una novità : le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, mentre dalla terza alla sesta si incroceranno nei quarti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uisp, si parte con tre livelli e nuove regole

