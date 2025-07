Ufficio immigrazione nella caserma Nino Bixio le preoccupazioni del Municipio

L'Agenzia del Demanio ha pubblicato il bando per la rifunzionalizzazione della caserma Nino Bixio in via Sardorella a Bolzaneto, che ospiterà nuovi uffici del ministero dell'Interno, consentendo risparmi per circa 2,7 milioni di euro annui per la chiusura di locazioni passive.La base d'asta per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: caserma - nino - bixio - ufficio

Ufficio immigrazione nella caserma Nino Bixio, le preoccupazioni del Municipio - L'Agenzia del Demanio ha pubblicato il bando per la rifunzionalizzazione della caserma Nino Bixio in via Sardorella a Bolzaneto, che ospiterà nuovi uffici del ministero dell'Interno, consentendo risparmi per circa 2,7 milioni di euro annui per la chiusura di locazioni passive.

Ufficio immigrazione nella caserma Nino Bixio, le preoccupazioni del Municipio https://ift.tt/IJuOXtG https://ift.tt/tNRngok Vai su X

Il Siap: Sì alla riqualificazione della caserma Bixio, ma no al trasferimento dell'Ufficio Immigrazione; Genova: SIAP, Si a riqualificazione Caserma Bixio, ma no a trasferimento Ufficio Immigrazione; Riqualificazione della caserma Nino Bixio, scatta l’allarme sociale in Valpolcevera.

Riqualificazione della caserma Nino Bixio, scatta l’allarme sociale in Valpolcevera - La riqualificazione della caserma Nino Bixio in via Sardorella a Genova Valpolcevera, sebbene attesa per il rinnovamento della struttura, sta sollevando perplessità, preoccupazioni e un acces ... msn.com scrive

Genova, sicurezza: Traverso (Siap) "Bene riqualificazione caserma Bixio, dubbi su trasferimento ufficio immigrazione" - Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Da telenord.it