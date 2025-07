UFFICIALE – Inter Under-23 colpo in difesa | la formula dell’operazione

Continua a prendere forma la nuovissima rosa dell’Inter Under-23. Il club nerazzurro ha appena ufficializzato l’arrivo di un nuovo giovane difensore. NUOVO ARRIVO – L’ Inter Under-23 continua a compiere passi importanti sul mercato, che le permetteranno di intraprendere la nuova esperienza in Serie C nel miglior modo possibile. Dopo i rumors di ieri pomeriggio, adesso arriva la conferma direttamente dal club: arriva un nuovo calciatore della rosa di Stefano Vecchi. I nerazzurri, infatti, hanno ufficializzato l’acquisto di Simone Cinquegrano, difensore classe 2004 del Sassuolo. Presto potremo vedere giĂ all’opera il nuovo innesto nell’ amichevole della seconda squadra in programma domenica, proprio contro l’Inter di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Inter Under-23, colpo in difesa: la formula dell’operazione

In questa notizia si parla di: inter - under - ufficiale - colpo

Dimarco Inter, il retroscena su Yamal: ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro sull’attaccante del Barcellona - di Redazione Dimarco Inter, ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro su Lamine Yamal: il retroscena dalla panchina.

Toni, le parole su Gattuso e la corsa Scudetto Inter-Napoli: «Partenopei favoriti. La Nazionale può ripartire» - di Redazione Toni, l’ex bomber azzurro parla da Foiano della Chiana: Gattuso l’uomo giusto per l’Italia, e sulla corsa Scudetto non ha dubbi.

Paris Saint Germain-Arsenal (Champions League, 07-05-2025 ore 21:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Parigini (con Dembelé) ad un passo dalla finale contro l’Inter - Semifinale di ritorno di Champions League e posta in palio altissima tra il Paris Saint Germain di Luis Enrique e l’Arsenal di Arteta con il gol di Dembele che al momento fa pendere l’ago della bilancia sui francesi.

Bel colpo in arrivo per l'Inter Under 23: tutto definito per l'ingaggio dal #Sassuolo di #Cinquegrano Vai su X

GUARDA IL VIDEO https://youtu.be/rtRzWUQ89Fk L’INIZIO DI UNA NUOVA ERA E DI UNA NUOVA INTERPRIMO COLPO PER L’UNDER 23 DI VECCHI Vai su Facebook

Colpo di scena in Serie C: Inter U23, Ravenna e Pro Patria dentro! Esclusa la Lucchese: ecco tutta la veritĂ ; Aboukhlal, Ostigard e non solo: sono 7 le ufficialitĂ di oggi in Serie A; Inter, ufficiale il colpo Zalewski: per il derby sarĂ giĂ in panchina.

Under 23 Inter, Prestia si presenta: «Farò da chioccia ai giovani, qui per aiutare il gruppo a crescere» - Under 23 Inter, Prestia racconta i suoi primi giorni nella seconda squadra nerazzurra allenata da Vecchi al servizio dei più giovani Giuseppe Prestia, difensore centrale classe 1993, è uno dei volti n ... Da informazione.it

Inter, ufficiale un altro colpo: ha firmato il contratto - L'Inter ha chiuso un altro colpo, è arrivata anche l'ufficialità: ha già firmato il contratto con il club nerazzurro ... spaziointer.it scrive