UFFICIALE – Inter tre amichevoli estive trasmesse su DAZN | i dettagli!

L'Inter affronterà tre amichevoli nel cammino verso l'inizio della prossima stagione di Serie A. A trasmettere tali incontri sarà DAZN: di seguito il comunicato del Club nerazzurro. UFFICIALE – L'Inter ha così annunciato sul proprio sito ufficiale la notizia della trasmissione di tre match estivi da parte dell'emittente DAZN: " Tre delle quattro amichevoli estive dell'Inter saranno trasmesse in diretta su DAZN, permettendo ai tifosi di seguire da vicino il percorso di avvicinamento della squadra di Cristian Chivu ai primi impegni ufficiali della stagione 202526. Si parte mercoledì 30 luglio alle ore 10:30 con la sfida tra la Prima Squadra e l'Inter U23 guidata da Stefano Vecchi: la sfida, che si disputerà al centro sportivo di Appiano Gentile, sarà in diretta su DAZN, con la differita su Inter TV in programma alle ore 21:00.

Arbitro Cesena Inter Primavera: la designazione ufficiale - di Redazione Arbitro Cesena Inter Primavera: la designazione ufficiale per l’ultima gara di campionato.

Juventus, un altro ex dirigente passa all’Inter: ufficiale il nuovo ruolo nel club nerazzurro. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Juventus, un altro ex dirigente passa all’Inter: è ufficiale il nuovo ruolo nella società nerazzurra.

Inter, scelta la maglia ufficiale per la finale col PSG! Una conferma per Sommer - L’attesa cresce, così come l’adrenalina, per la finale di UEFA Champions League 2024/2025 che vedrà sfidarsi Inter e PSG sabato 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

DOVE VEDERE LE AMICHEVOLI DELL'INTER 1) Domenica 3 agosto ore 10.30 Inter-Inter U23 su Dazn 2) Venerdì 8 ore 20 Monaco-Inter su Dazn in diretta e su NOVE in differita 3) Martedì 12 ore 21 Monza–Inter su Sportitalia 4) Sabato 16, ore 20.30 Inter–Ol Vai su X

Il calendario delle amichevoli estive 2025 su DAZN: date e orari; Tre amichevoli estive dell'Inter in diretta su DAZN; Amichevoli estive 2025 di Inter, Juventus, Milan e Roma: cinque partite in chiaro su NOVE.

Inter, l'amichevole in famiglia con l'Under 23 in esclusiva su DAZN - Lautaro Martinez e compagni si preparano in vista della stagione 2025/26 contro la neonata seconda squadra allenata da Stefano Vecchi. Scrive calcioefinanza.it

Amichevoli estive 2025 in TV: Inter, Juventus, Milan e Roma in chiaro su NOVE. Tutti i dettagli su date, orari e dirette - L’estate 2025 regala ai tifosi italiani un’ottima notizia: cinque grandi amichevoli internazionali con protagoniste Inter, Juventus, Milan e Roma saranno ... Riporta stadiosport.it