UFFICIALE – All’Inter un giovane difensore polacco | il comunicato

L’Inter completa il trasferimento dal Polonia Varsavia di un giovane difensore polacco di sedici anni. Ecco il comunicato del club polacco. Rinforzi per il settore giovanile. COMUNICATO UFFICIALE – L’Inter ha acquisto il giovane polacco Mackiewicz. Il Polonia Varsavia ha appena diramato un comunicato di cessione: “Il difensore sedicenne Patryk Mackiewicz continuerĂ la sua carriera all’Inter, giocando per gli attuali vicecampioni italiani. I club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore, che ha firmato un contratto triennale con l’Inter”. PRIMAVERA – Il difensore mancino, che la scorsa stagione ha giocato per il Polonia Varsavia nella squadra Under 17 del CLJ, ha superato le visite mediche con l’Inter e si unirĂ ai blasonati nerazzurri. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – All’Inter un giovane difensore polacco: il comunicato

