Ue-Usa altro che accordo | sui dazi si negozia ad oltranza La rabbia di Macron e la frenata di Giorgetti | Aiuti alle imprese? Prematuro

Più che un vero accordo commerciale, assomiglia sempre più a una generica intesa politica quella siglata domenica scorsa a Turnberry, in Scozia, tra Donald Trump e Ursula von der Leyen. Fin dalle prime ore dopo l’annuncio dei due leader, è apparso chiaro che tra Unione europea e Stati Uniti restavano ancora parecchie questioni in sospeso in materia di dazi e flussi commerciali. E infatti, a distanza di quattro giorni da quella stretta di mano a favore di telecamere, continuano i negoziati dietro le quinte per definire gli ultimi dettagli prima di venerdì 1° agosto, giorno in cui – in assenza di un’intesa – entrerebbero in vigore tariffe statunitensi del 30% su tutto l’export europeo (o quasi). 🔗 Leggi su Open.online