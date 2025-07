Ucraina Trump a Putin | Stop guerra in 10 giorni o sanzioni

"Dieci giorni da oggi". Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ribadisce il nuovo ridotto ultimatum a Vladimir Putin La Russia andrĂ incontro a nuove severe sanzioni, compresi dazi secondari, se non accetterĂ il cessate il fuoco con l'Ucraina nella guerra in corso da 3 anni e mezzo. "Non so se questo avrĂ un effetto sulla.

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Ucraina, Trump: "Potrei essere ai colloqui di Istanbul" - Donald Trump è tornato a parlare dei negoziati sulla guerra tra Russia e Ucraina, durante la sua visita a Doha.

Ucraina, un'altra notte di attacchi russi su varie regioni; Guerra Ucraina - Russia, le news del 29 luglio; PERCHÉ PUTIN SNOBBA TRUMP?.

