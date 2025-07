Ucraina raid russo su Kharkiv | tre feriti

L’ Ucraina ha affrontato un’altra notte di attacchi con droni russi su diverse cittĂ e regioni. A Kharkiv un raid ha colpito un autolavaggio, un supermercato e ha frantumato le finestre di diversi condomini. Secondo il sindaco Ihor Terekhov, almeno tre persone sono rimaste ferite nel quartiere Shevchenkivskyi. L’aeronautica militare ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato 78 droni, di cui 51 droni intercettati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, raid russo su Kharkiv: tre feriti

In questa notizia si parla di: ucraina - raid - kharkiv - russo

La casa della cantante ucraina all'Eurovision distrutta dai raid russi: "Sognavo tanto di tornarci" - "Casa. Sognavo tanto di tornarci": la musicista ucraina Khrystyna Starykova, cantante della band "Ziferblat" che rappresenterà l'Ucraina all'Eurovision Song Contest, condivide sui social il dolore nel vedere la propria casa distrutta dai bombardamenti russi.

Ucraina, nuovi raid russi nella notte. “Proposte di tregua ignorate” - (Adnkronos) – Mentre gli Usa insistono per un cessate il fuoco immediato e Zelensky ha sfidato Putin a incontrarsi di persona in Turchia giovedì 15 maggio, la Russia non accenna a diminuire gli attacchi contro l'Ucraina.

Ucraina: Kiev, in raid russo morta famiglia capo vigili del fuoco Pryluky - Torino, 6 giu. (LaPresse) – Un attacco russo con droni ha colpito nella notte Pryluky, nella regione di Chernihiv.

Ucraina, raid russo su Kharkiv: auto in fiamme e palazzi distrutti Vai su Facebook

Ucraina-Russia: gelo diplomatico sul possibile vertice Putin-Zelensky, continuano i raid su Kharkiv e Kiev Vai su X

Mediaset Infinity: Guarda Gratis Programmi TV, Video, Dirette Live e Film; Guerra Ucraina, raid russo su un centro addestramento: oltre 200 morti. Missili e droni a Kiev, Sumy, Kharkiv e Zaporizhia; Guerra Ucraina Russia, raid russi su Ucraina. Rubio: Trump sta perdendo la pazienza.

Guerra Ucraina, raid russo su un centro addestramento: oltre 200 morti. Missili e droni a Kiev, Sumy, Kharkiv e Zaporizhia - Il ministero della Difesa russo ha affermato che in un raid missilistico su un centro di addestramento militare ucraino sono stati uccisi o feriti 200 soldati. Riporta ilmattino.it

Ucraina, raid russo con droni su Kharkiv: tre feriti - (LaPresse) L'Ucraina ha affrontato un'altra notte di attacchi con droni russi su diverse città e regioni. Secondo msn.com