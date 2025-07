Ucraina raid russo con droni su Kharkiv | tre feriti

L'Ucraina ha affrontato un'altra notte di attacchi con droni russi su diverse città e regioni. A Kharkiv un raid ha colpito un autolavaggio, un supermercato e ha frantumato le finestre di diversi condomini. Secondo il sindaco Ihor Terekhov, almeno tre persone sono rimaste ferite nel quartiere Shevchenkivskyi. L'aeronautica militare ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato 78 droni, di cui 51 droni intercettati.

