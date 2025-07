Ucraina | Mattarella ' Russia ha cancellato equilibrio che garantisce pace ed evita guerra'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Prosegue, angosciosa, la postura aggressiva della Russia in Ucraina: un macigno sulle prospettive del continente europeo e dei suoi giovani. L'aggressione della Russia all'Ucraina ha cambiato la storia d'Europa. Quel grande Paese, sulla cui collaborazione avevamo nutrito ampia fiducia nell'Unione europea, ha assunto sempre più una sconcertante configurazione volta allo scontro di potenza militare. È ben noto che i Paesi dell'Unione e della Nato che, insieme alla Russia, si affacciano sul Mar Baltico nutrono la grave preoccupazione, se non -come viene enunciato– la convinzione che la Russia, dopo quella all'Ucraina, coltivi il proposito di altre, nuove iniziative di aggressione, a scapito della loro sicurezza se non addirittura della indipendenza di alcuni di essi".

