Ucraina Mattarella | L' aggressione della Russia è macigno sulle prospettive Ue

 “Prosegue, angosciosa, la postura aggressiva della Russia in Ucraina: un macigno sulle prospettive del continente europeo e dei suoi giovani”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale. “E’ la storia – maestra di vita – che insegna che, fin tanto che non saremo riusciti a eliminare dalla vita internazionale le tentazioni di dominio su altri popoli (ciò che, piĂą o meno, equivale a far scomparire il male dall’umanitĂ ), è l’equilibrio che impedisce di seguire le tentazioni di dominio”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Mattarella: "L'aggressione della Russia è macigno sulle prospettive Ue"

