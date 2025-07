Ucciso in Cisgiordania Odeh Hadalin attivista del documentario No Other Land

L’attivista palestinese Odeh Hadalin (o Awdah Hathaleen ), uno dei protagonisti del documentario No Other Land, vicitore di un premio Oscar, ha perso la vita, ucciso a colpi d’arma da fuoco in Cisgiordania lunedì. A diffondere la notizia è stato Yuval Abraham, co-regista della pellicola. L’uomo ha condiviso un video in cui si vede un colono israeliano, che le forze dell’ordine hanno identificato come Yinon Levi, sparare a un gruppo di attivisti nel villaggio di Umm al-Khair, a Masafer Yatta. «Un colono israeliano ha appena sparato ai polmoni a Odeh Hadalin», ha scritto Abraham, «un attivista straordinario che ci ha aiutati a filmare No Other Land a Masafer Yatta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ucciso in Cisgiordania Odeh Hadalin, attivista del documentario “No Other Land”

Medio Oriente, la diretta live della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, le ultime notizie. Gaza, al-Jazeera: “3 morti nei nuovi raid di Israele: 81 nelle ultime 24 ore”. Giallo sulla tregua. Cisgiordania: giovane palestinese ucciso dall’Idf a Gerico. Tel Aviv intercetta due missili lanciati dallo Yemen. La Colombia nomina il suo primo ambasciatore in Palestina | DIRETTA - Continua la nuova offensiva lanciata da Israele nella Striscia di Gaza, dove l’Idf ha dichiarato zona vietata o emesso ordini di evacuazione per la maggior parte del territorio costiero palestinese.

Migliaia al funerale del palestinese-americano ucciso in Cisgiordania - Si sono svolti domenica ad Al-Mazraa a-Sharqiya, in Cisgiordania, i funerali di Sayfollah Musallet, 20 anni, cittadino palestinese-americano, e del suo amico Mohammed al-Shalabi.

