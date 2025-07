Ucciso in bici da un tir | Giovanni era sposato e padre di tre figli

La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per la morte di Giovanni Freato, 83 anni, l'agricoltore in pensione che nel pomeriggio di martedì è stato travolto e investito da un camion mentre pedalava in sella alla sua bicicletta lungo la Strada provinciale 69, in quel. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

