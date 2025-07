Uccisa dall’ex compagno Macherio piange Geraldine Domani l’ultimo saluto

Domani il paese che solo pochi mesi fa l’aveva accolta, la saluterà per l’ultima volta. Poi il suo corpo volerà alla volta del Sudamerica, per essere sepolto in Perù, il suo luogo natale. Si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa centrale di Macherio, la parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso, i funerali di Geraldine Nunez Sanchez Yadana, la 33enne di origini peruviane uccisa due settimane fa in via Visconti di Modrone, non lontano dalla casa in cui viveva insieme ai due figli di 14 e 17 anni. Dopo la cerimonia funebre, la salma di Geraldine verrà accompagnata in Perù, nel Paese dove è nata, per essere lì tumulata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccisa dall’ex compagno. Macherio piange Geraldine. Domani l’ultimo saluto

Geraldine, chi è la mamma di 34 anni uccisa dietro casa: la nuova vita in Brianza poi l'allarme dato dai figli che la stavano aspettavano - Nel cortile su uno stendino sventolano alcuni panni stesi. Nell'appartamento del complesso di corte dove da circa un anno Geraldine Yadana Sanchez Nunes viveva con i suoi due figli di 14 e 17 anni i carabinieri della compagnia di Monza e del Nucleo rilievi entreranno per effettuare un nuovo.

Geraldine, chi è la mamma di 34 anni uccisa dietro casa: la nuova vita in Brianza poi l'allarme dato dai figli che la stavano aspettando - Nel cortile su uno stendino sventolano alcuni panni stesi. Nell'appartamento del complesso di corte dove da circa un anno Geraldine Yadana Sanchez Nunez viveva con i suoi due figli di 14 e 17 anni i carabinieri della compagnia di Monza e del Nucleo rilievi entreranno per effettuare un nuovo.

Macherio (MB), strangolata e uccisa in strada Geraldine Sanchez da ex compagno Alexander Quilla, poi arrestato, pm: "Lei vittima di persecuzione" - A fare il tragico ritrovamento i due figli minorenni della coppia. La donna era scappata dal Perù per rifarsi una vita lontano dall'uomo, da sempre violento nei suoi confronti Dramma a Macherio, in provincia di Monza e Brianza: la 34enne peruviana Geraldine Yadana Sanchez è stata strangolata

