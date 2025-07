Uccide il compagno e simula la morte naturale Arrestata una 63enne

L'omicidio è avvenuto nel gennaio 2023, ma la versione della donna non ha mai convinto gli inquirenti.

