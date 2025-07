Ubriaco minaccia gli automobilisti e pure gli agenti con una bottiglia

Minacciava e molestava passanti e automobilisti in mezzo alla strada brandendo una bottiglia di vetro, il 40enne di Varedo fermato e denunciato dalla polizia locale di Senago. È successo lunedì pomeriggio, l’uomo con precedenti penali e visibilmente ubriaco, camminava in mezzo alla strada fermando gli automobilisti con toni minacciosi e mostrando loro la bottiglia di vetro. In pochi minuti ha seminato il panico in centro. Al comando della polizia locale sono arrivate decine di telefonate per chiedere un intervento immediato. Così è stato: due pattuglie si sono messe alla ricerca del 40enne che, nel frattempo, da via Mantica si era incamminato verso la via San Bernardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: automobilisti - bottiglia - ubriaco - minaccia

